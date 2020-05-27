Паспорт, маска и договор: оперштаб объяснил, как гулять по Москве

Оперштаб опубликовал инфографику, которая поясняет все обстоятельства эксперимента, который пройдет в Москве с 1 по 14 июня.

С начала лета москвичи наконец-то смогут выйти на прогулку, но предпочтительно, чтобы променад ограничивался расстоянием не более двух километров от дома. Поскольку полицейские будут продолжать выборочную проверку соблюдения режима, то желательно иметь при себе паспорт и договор о проживании в квартире неподалеку от места прогулки. Любой выход в свет возможен только в маске.

Жилые дома в столице разделили на шесть групп, каждой из которых приписаны три дня недели, в которые жители смогут выходить на прогулку. Расписание можно узнать с 29 мая в приложении «Моя Москва».

Администрация парков также может отказать посетителям во входе на территорию отдыха по причине переполненности.