Космический аудит: воровство на Восточном выявит структура самого "Роскосмоса"

Помните, некоторое время назад Путин сильно ругался по поводу воровства в «Роскосмосе». Сотнями, говорил, миллионов воруют. Так вот, не в пустоту, оказывается, возмущался.

В «Роскосмосе» его услышали и затеяли глобальную проверку. Прямо собственными силами решили посчитать, сколько сами же у себя натырили. На это все ведомству не жалко потратить еще четверть миллиарда. Точнее – 254,7 млн рублей.

Если быть совсем точными, то проверять будут не все роскосмическое воровство, а только то, что случилось на космодроме Восточный. Обследоваться будут незавершенные объекты первой очереди. Не думаем, что подрядчик сильно перетрудится: к 2018 году, когда строительство космодрома по плану уже должно было быть окончено, строители осилили только 5 из 19 объектов. Вы спросите: а почему не заплатить сумму поскромнее за независимый аудит? Вот нам тоже интересно. Хотя даже этого можно не делать, а невзначай, мимоходом бесплатно поинтересоваться у Google, сколько украдено на космодроме Восточный. Он напомнит, что в ноябре прошлого года СК передал в суд 21 уголовное дело по фактам присвоения бюджетных средств в количестве 11 млрд рублей. Вернуть удалось только треть. У нас на весь аудит ушло примерно 10 секунд.

Но в «Роскосмосе», как ни странно, сидят не совсем дебилы, и они знают, как правильно проводить аудит. Чтобы потом папку с отчетом не стыдно было положить на стол самому гаранту. Согласно документам соответствующей госзакупки, она будет производиться у единственного поставщика, который называется «Ипромашпром» и является подведомственным «Роскосмосу» предприятием. То есть вероятность, что они нааудируют что-то не то, крайне мала. И потом Рогозин с заново очищенной совестью будет еще настойчивее требовать дополнительные 7 млрд из бюджета на дальнейшее строительство Восточного и сомнительную затею с базой на Луне. Ну а детишкам на лечение и старикам на дрова по телевизору эсэм-эсками соберем. Не привыкать.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Космический аудит».