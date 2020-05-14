Власти отчитались о снижении числа случаев семейного насилия почти на 10%

МВД заверило, что введенный в России из-за пандемии COVID-19 режим самоизоляции не привел к росту домашнего насилия.

«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения», – указывается в сообщении ведомства.

Согласно данным МВД, в апреле 2020-го зарегистрировано на 9% меньше «посягательств в сфере семейно-бытовых отношений», чем в этот же месяц прошлого года, «в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – средней тяжести и на 3,3% – легкого вреда здоровью».

Об опасности роста домашнего насилия в связи с режимом самоизоляции ранее предупредили в ООН и правозащитных организациях. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось более чем в два раза. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала об увеличении количества жалоб на издевательства в отношении пожилых людей.