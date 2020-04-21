Более 230 жертв коронавируса в Москве и нефть в минусе: главное к утру 21 апреля

Вслед за нефтью WTI, которая завершила торги на отметке почти минус 38 долларов, в отрицательные значения ушла Urals.

По состоянию на 22:30 мск цена за баррель российской нефти упала до минус двух долларов за баррель, сообщило РБК.

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, обвал цен на нефть WTI и Urals «очень напоминает картельный сговор». Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает Znak.com.

Президент США Дональд Трап между тем заявил, что происходящее – «больше финансовая история, чем ситуация с нефтью». По мнению американского лидера, падение цен на нефть до отрицательных показателей можно считать краткосрочным явлением, пишет «РИА Новости».

Ситуация с падением стоимости майских фьючерсов нефти марки WTI не слишком сильно повлияет на российский рубль. Об этом РЕН ТВ рассказал доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. «И мы даже видим на фоне кризиса, который из-за коронавируса развивается, мы видим, что рубль не очень сильно реагирует», – сказал эксперт, призвав «относиться к этому спокойно».

Министерство финансов США выплатило $2,9 млрд американским авиаперевозчикам, понесшим масштабные убытки в связи с пандемией. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Минфином, передает ТАСС. В число получивших выплаты попали две крупные авиакомпании и 54 более мелких авиаперевозчика. Средства будут потрачены на зарплату их сотрудникам.

Еще 29 человек с коронавирусом умерли в Москве, всего от него погибли 233 пациента, пишет РБК со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием. Возраст умерших – от 34 лет до 91 года, большинство имели сопутствующие заболевания.