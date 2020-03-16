Замминистра юстиции РФ считает, что власти не должны отвечать за насилие в семье

Россия направила в ЕСПЧ последние возражения перед рассмотрением жалоб пострадавших от домашнего насилия женщин.

По мнению российских властей, РФ не обязана нести ответственность в случаях семейно-бытового насилия, если вред был нанесен не должностными лицами, а частными, пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что речь идет о жалобах Натальи Туниковой, Маргариты Грачевой, Елены Гершман, а также Ирины Петраковой.

В первом случае женщину хотел сбросить с 16-го этажа ее гражданский супруг. Пытаясь спастись, она ударила обидчика ножом, из-за чего попала под суд. Грачевой бывший муж отрубил кисти рук, и теперь девушке требуются большие средства на восстановление. Елене Гершман, которую избивал экс-супруг, дважды отказывали в возбуждении уголовного дела. Петракова подвергалась регулярным истязаниям со стороны мужа, в том числе после развода.

Женщины считают, что государство не защищает их от дискриминации и домашнего насилия. По словам адвокатов заявительниц, происшедшее следует рассматривать как пытки, причиной которых стало, среди прочего, бездействие полицейских и российской правовой системы в целом.

В письме, которое направил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин, утверждается, что государство не может нести ответственность за произошедшее с женщинами, поскольку «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц», а не должностных. В документе отмечается, что потерпевшие не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования «в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика». По мнению автора письма, необходимо обратиться к главе 22 КоАП, позволяющей подать административный иск о действии или бездействии правоохранительных органов, и провести для этого отдельный процесс.

Ранее Минюст в меморандуме для ЕСПЧ уже заявлял, что в настоящее время нет необходимости принимать специальные акты о насилии в семьях. По мнению ведомства, в жалобе заявительниц наблюдается дискриминация по отношению к мужчинам.