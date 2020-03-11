Адвокат в Мосгорсуде констатировал, что кадры с задержанием Голунова удалены

Адвокат Сергей Бадамшин во время заседания в Мосгорсуде объявил, что кадры задержания журналиста Ивана Голунова были удалены.

«Видеозаписи, которые вели при задержании моего подзащитного (Максимом) Уметбаевым и (Романом) Феофановым в настоящий момент уничтожены», — цитирует Бадамшина «Интерфакс».

Предполагаемый организатор преступления против журналиста «Медузы» Игорь Лиховец отметил, что изучил материалы дела и не нашел там, к чему он может быть причастен. «Доказательства, которые можно было уничтожить - уже уничтожены», — парировал защитник Голунова.

Также Лиховец пожаловался на условия содержания в ИВС: ему дали робу не по размеру, сначала посадили в одну камеру с ранее судимым, а после поселили одного, из-за чего он «не как офицер, а как террорист или изменник Родины».

Ранее ударивший при задержании Голунова полицейский Максим Уметбаев извинился перед журналистом.