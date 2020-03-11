Бывший полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым за пощечину

Экс-сотрудник УВД по ЗАО Максим Уметбаев признался, что ударил журналиста «Медузы» Ивана Голунова после задержания.

Во время заседания в Мосгорсуде бывший силовик извинился перед корреспондентом и назвал свои действия непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же», – передает ТАСС слова Уметбаева.

Вместе с тем он подчеркнул, что не подбрасывал журналисту наркотики и не фальсифицировал материалы дела. «Я готов подтвердить на полиграфе, что не знал о деле Голунова, занимался разработкой по двум другим делам», – заявил экс-полицейский.

По словам Уметбаев, он дал Голунову пощечину в отделении полиции. «Я потребовал проехать на освидетельствование, а он сказал: "Хочешь, неси меня на руках". Данная фраза меня возмутила, и я нанес пощечину», – рассказал он.

Мосгорсуд рассматривал жалобу на решение Басманного суда об аресте Уметбаева. Экс-полицейского оставили под стражей до 29 марта.

Как пишет «Интерфакс», защита Уметбаева попросила перевести его из СИЗО под домашний арест. Адвокаты утверждают, что он не участвовал в задержании журналиста, подбрасывании наркотиков и фальсификации других доказательств, а только конвоировал его и участвовал в обыске квартиры.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Следственный комитет назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу в связи с делом о его незаконном задержании, а в кабинетах бывших сотрудников отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы, которые проходят подозреваемыми по делу, произведены обыски.