В кабинетах наркоконтроля УВД по ЗАО прошли обыски по делу Голунова

Сотрудники СК и полицейского управления собственной безопасности не нашли ничего подозрительного при обысках в кабинетах бывших сотрудников отдела наркоконтроля, которые проходят подозреваемыми в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом пишет телеграм-канал Baza и ТАСС.

Обыски прошли спустя 9 месяцев после того, как Голунову подкинули наркотики и попытались возбудить против него уголовное дело. Следственные мероприятия прошли в помещениях, которые ранее занимали подозреваемые экс-сотрудники МВД Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов.

В январе по делу Голунова были задержаны пять бывших полицейских, участвовавших в задержании Ивана. В отношении них ведется разбирательство по делу о превышении должностных полномочий и фальсификации улик.

Ранее стало известно, что обвиняемого Дениса Коновалова отпустили под домашний арест. В перспективе смягчение меры пресечения может коснуться и Максима Уметбаева.