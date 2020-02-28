Легким движением руки: адвокат объяснил следы наркотиков на волосах Голунова

Алексей Коврижкин, адвокат главного фигуранта по делу Ивана Голунова – Игоря Ляховца, организовавшего подброс наркотиков журналисту «Медузы» летом прошлого года, заявил, что «на образцах волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин». Происхождение следов наркотиков на шевелюре Ивана Sobesednik.ru объяснил его адвокат Сергей Бадамшин.

фигурант дела Игорь Ляховец и его адвокат Алексей Коврижкин / фото Кирилла Зыкова / АГН «Москва»

– Эта экспертиза была проведена сразу, вместе со всеми остальными: смывами с рук, срезами ногтей, анализами крови и мочи, – пояснил Бадамшин. – Результаты показали, что Иван – абсолютно чистый человек и никогда не употреблял наркотиков. А если бы он употреблял, то вещества были бы обнаружены не на поверхности волос, а внутри.

По словам Бадамшина, озвученная Коврижкиным информация подтверждает только тот факт, что полицейские, которые подбросили Голунову наркотики, дотрагивались до него.

– Про подброс наркотиков уже есть признательные показания, – добавил адвокат. – И сейчас эта экспертиза только подтверждает позиции обвинения.

Сам Иван в своем телеграм-канале пишет: «Очень трогательно, что помимо двух подброшенных мне веществ, на волосах обнаружили ещё и следы мефедрона (который не фигурировал в деле. – Ред.). Поддерживаю направление действий адвоката экс-полицейского, ожидаю показаний Ляховца».

На вопрос, почему вброс о следах наркотиков на волосах произошел именно сейчас, Сергей Бадамшин ответил, что этот факт известен давно, с самого начала дела Голунова.

– Просто адвокат главного обвиняемого вдруг решил поделиться информацией, которая стала ему доступна, – предположил Бадамшин.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Впоследствии в результате прекрасной работы адвоката Дмитрия Джулая (Сергей Бадамшин включился в дело в самом конце. – Ред) и широкого общественного резонанса дело было прекращено. Об этом официально объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Полицейских, задержавших журналиста и подбросивших ему наркотики, а также руководителей УВД по ЗАО уволили. 30 января Басманный суд арестовал Ляховца и экс-сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева.