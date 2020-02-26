Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой

Суд смягчил меру пресечения бывшему сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа Денису Коновалову, пишет «Коммерсантъ». Напомним, мужчина пребывает под стражей в связи с разбирательством о служебном подлоге в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Если ранее выход Коновалова из СИЗО был невозможен из-за риска оказания давления на свидетелей и потерпевшего, то после признания вины и дачи показаний на своих коллег прошение о переводе под домашний арест было удовлетворено. Обвиняемому будет запрещено гулять и использовать средства связи.

Возможно, вслед за Коноваловым мера пресечения будет смягчена и Максиму Уметбаеву, который признал, что необоснованно применял к Голунову физическую силу.