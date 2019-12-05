Третьему полицейскому из дела Голунова отказали в восстановлении в полиции

Мосгорсуд отказал бывшему сержанту УВД по ЗАО Максиму Уметбаеву в восстановлении на службе, передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее сообщалось, что он был уволен после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По словам самого Голунова, именно Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок после незаконного задержания.

Кроме Уметбаева из МВД, хотя об этом не сообщалось официально, были уволены сержант Роман Феофанов и полковник, бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Оба получили аналогичные решения суда об отказе в восстановлении на службу.

Четвертым уволенным в связи со скандальным делом, по данным издания Baza, был Акбар Сергалиев, который после этого, как сообщал Sobesednik.ru, устроился главой департамента в сети алкогольных магазинов «Красное и белое». В компании это место назвали «рядовой должностью».

Также ранее глава пресс-службы столичного управления МВД Юрий Титов, ответственный за публикации департаментом ложных снимков якобы нарколаборатории Голунова, «просто перешел на другую работу».