Оперативник по делу Голунова принят на "рядовую должность" в "Красное и белое"

Уволенный в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного ранее в распространении наркотиков, бывший оперативник УВД по ЗАО Акбар Сергалиев стал главой департамента в сети алкогольных магазинов «Красное и белое», сообщает «МБХ Медиа».

По информации издания, он будет работать в департаменте предотвращения потерь в службе безопасности, а в его обязанности будет входить установление причастных к хищению товаров, ведение учета товарно-материальных ценностей, контроль деятельности персонала, а также обучение, как не продавать алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним.

Сергалиев сможет досматривать сотрудников, депремировать сотрудников и даже требовать их немедленного увольнения без премии.

В компании подтвердили Forbes эту информацию. «Сотрудник устроился в компанию на рядовую должность в службу безопасности в московский офис. Должность не настолько крупная, чтобы ее афишировать, мы удивлены реакции СМИ на эту ситуацию», — пояснил свою позицию собеседник издания.