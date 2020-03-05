Голунову предстоит пройти психиатрическую экспертизу в рамках своего дела

Следственный комитет назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу в связи с делом о его незаконном задержании.

«Это вполне стандартная процедура», – цитирует ТАСС адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

Сам корреспондент «Медузы» сообщил, что проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, на основании ее результатов он получил паспорт моряка. Никаких отклонений специалисты не выявили.

По словам Бадамшина, Голунов наблюдался у психолога в детстве из-за того, что картавил. Предстоящая экспертиза, по словам юриста, «однодневная, так называемая пятиминутка». Точная дата ее проведения пока не сообщается.

Ранее Sobesednik.ru писал, что экспертиза нашла мефедрон, фенилпентан и кокаин на поверхности волос Голунова. Сергей Бадамшин связал это с тем, что у журналиста был физический контакт с полицейскими, подкинувшими наркотики.

Напомним, 30 января под стражу поместили экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Также были арестованы бывшие сотрудники отделения Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, которые участвовали в задержании Голунова. Им вменяют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот запрещенных веществ.