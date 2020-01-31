Голунов попросил экс-полицейского Ляховца объяснить жилье за 100 тысяч

Журналист Иван Голунов нашел видео, на котором один из арестованных по его делу, сотрудник УВД по ЗАО Игорь Ляховец выкручивает руки свидетельнице по другому делу, после чего её «увезли в неизвестном направлении», несмотря на видеосъемку адвоката.

«Вот девушка подала жалобу на Ляховца в управление собственной безопасности УВД по ЗАО, сходила на опрос, а на выходе из кабинета ее встречает… Ляховец», — пишет Голунов в своем Telegam-канале.

Само видео появилось на YouTube год назад. В описании к нему сообщается, что таким образом «Игорь Сергеевич любезно приглашает девушку-свидетеля для дачи показаний, выкручивает руки и применяет физическую силу».

Как отмечает Голунов, Ляховец заявляет, что тот «был реабилитирован под давлением общественности», несмотря на наличие доказательств его вины. При этом, как отмечал Sobesednik.ru, экс-полицейский вместе с бывшим коллегой Максимом Уметбаевым также сообщали о давлении со стороны следствия, которое сейчас якобы вынуждает их оговорить себя.

«Надеюсь, ИП-расcледователь [Ляховец], чьи заслуги отмечены даже дипломом казачьего войска, объяснит, как при зарплате в 45 375 рублей ему удавалось снимать жилье в элитном доме, с двумя спальнями, гостиной и даже постирочной, которое на сайтах по недвижимости сдается минимум за 100 000 рублей», — удивляется журналист.

Sobesednik.ru также сообщал, что Басманный суд заключил под стражу на два месяца бывших сотрудников ОВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова и Дениса Коновалова.