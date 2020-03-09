Обрушение цен на нефть и запуск ракет КНДР: главное к утру 9 марта

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 42,6%, до $31,74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск, передает ТАСС.

Причиной обрушения стали завершившиеся провалом переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. На состоявшейся в пятницу, 6 марта, встрече не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. В итоге с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.

Агентство Bloomberg отмечает, что нынешнее падение стоимости нефти Brent стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

В Африке зафиксирован первый случай гибели от коронавируса, сообщает ливанское издание Daily Star со ссылкой на миндзрав Египта. Скончался пожилой немецкий турист, которого обследовали 6 марта в больнице Хургады. Мужчина отказался отправиться в карантин, после чего его состояние резко ухудшилось.

По данным центра медицинских исследований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins CSSE), общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника, 9 марта, превысило 110 тысяч.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее приблизилось к 7,4 тысячи при 50 случаях летального исхода. Во Франции число инфицированных превысило 1,2 тысячи, погибло 19. В Италии подтвердили почти 6,4 тысячи случаев COVID-19, умерло 366 человек, в Иране – свыше 6,5 тысячи заболевших и 194 погибших. Более 550 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США, 21 человек скончался.

Адвокат Артем Баконин, представляющий интересы подростка, которого подозревают в убийстве сверстника в Петербурге, сообщил о состоянии своего подзащитного. «В тяжелом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», – рассказал юрист в интервью RT.

Накануне, 8 марта, в подъезде дома в Колпино нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой. По версии следствия, сын хозяина одной из квартир дома застрелил из ружья своего друга, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»), расследование взято на контроль в центральном аппарате СК.

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap. По данным генштаба Республики Корея, ракеты были запущены с территорий, прилегающих к городу Сондок в провинции Хамген-Намдо. Агентство напоминает, что в августе прошлого года в Сондоке Пхеньян провел первое известное испытание сверхбольшой ракетной установки. В начале марта КНДР впервые в этом году запустила ракеты малой дальности, что вызвало возмущение ряда стран, поскольку это нарушает резолюцию СБ ООН. В Сеуле отметили, что действия Северной Кореи не способствуют установлению мира в регионе.