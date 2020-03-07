Рубль и доллар на неделе: корректирующаяся нефть и снижение ставки регуляторами

Неделя выдалась бурной на события, которые прямо или косвенно могут повлиять на курсы основных валют в обозримой перспективе. Конечно, основным действующим лицом на мировой сцене все еще остается COVID-19, а также его воздействие на экономику большинства стран.

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Регуляторы принимают меры

Негативные последствия затяжной эпидемии вируса дают о себе знать, как в отношении доходности акционеров, так и с точки зрения экономических показателей. Для стимуляции экономики и снижения рисков в перспективе регуляторы уже начали принимать соответствующие меры.

ФРС в числе первых снизила ставку на целых 50 пунктов, причем сделала это не на одном из запланированных совещаний, а между ними – чего не было со времен серьезных кризисов. Также ставки снизил ЦБ Австралии. Аналогичных действий с большой долей вероятности стоит ожидать от ЕЦБ и ЦБ Канады.

Для рубля политика ФРС на дистанции может сыграть на руку, пусть и в краткосрочном эффекте. Вернется ли интерес к рисковым активам в полной мере, пока говорить сложно, так как многое зависит от развития ситуации с COVID-19 за пределами КНР. Столь кардинальные меры регулятора внушают инвесторам опасения, что проблема с коронавирусом более серьезная, чем предполагалось ранее.

Нефть тормозит рубль

Использовать снижение ставки ФРС по максимуму рублю не дала вяло растущая нефть, которая все еще торгуется у отметки чуть выше 52 долларов за баррель. Это лучше, чем днями ранее, но все равно недостаточно для российской валюты, чтобы последняя вернулась к рубежу 64-65 рублей за доллар.

По понятным причинам, падение спроса вследствие прогнозируемых экономических проблем не дает «черному золоту» укрепить свои позиции. И это несмотря на перебои с поставками ливийской нефти, а также ограничение добычи.

В обозримом будущем нефть будет опираться на решения ОПЕК, которые либо ограничат добычу еще сильнее, либо выберут путь умеренных ограничений. В краткосрочной перспективе на нефть давят отчеты американских аналитических агентств, свидетельствующие об увеличении запасов нефти в стране.

Что касается России, то в данный момент министр энергетики Новак заявляет, что российская сторона все еще обсуждает возможность сокращения добычи в рамках предложенных техническим комитетом 600 тысяч баррелей в сутки.