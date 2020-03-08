Убийцей школьника в доме на окраине Санкт-Петербурга мог стать сын судьи

В Петербурге разыскивают подозреваемого в убийстве подростка, тело которого нашли рядом с квартирой судьи в Колпино.

Тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестничной клетке дома на улице Ижорского Батальона накануне вечером, 7 марта. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, квартира, рядом с дверью которой нашли труп, принадлежит судье Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Силовики провели штурм, однако внутри квартиры никого не оказалось.

По данным РЕН ТВ, в трехкомнатной квартире в момент преступления находились трое подростков. Они праздновали день рождения и смотрели хоккей. Около девяти вечера по неустановленным пока причинам сын хозяина квартиры взял ружье отца и выстрелил в голову одному из сверстников, после чего вытащил его тело на лестничную клетку и скрылся. Третий подросток позвонил своему отцу и сообщил о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого разыскивают.