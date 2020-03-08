СК попросит о домашнем аресте предполагаемого убийцы школьника в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан подросток, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в квартире судьи в Колпино.

Об этом сообщается на сайте СКР. «Стрелявший несовершеннолетний задержан. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о домашнем аресте задержанного.

Ранее стало известно, что накануне, 7 марта, в подъезде дома на улице Ижорского батальона в Колпино обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Злоумышленник скрылся с места преступления. Было возбуждено дело об убийстве. Сообщалось, что следствие подозревает в совершении убийства сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

В настоящее время продолжаются допросы свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается мотив преступления. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил всесторонне изучить обстоятельства трагедии и выяснить, каким образом несовершеннолетний получил доступ к оружию.