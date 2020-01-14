Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Об этом говорится на сайте издания. Сообщается, что журналиста пригласили на допрос, который состоится 20 января.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Сам корреспондент заявил, что запрещенные вещества ему подбросили.

На фоне резонансной общественной кампании в поддержку Ивана Голунова его преследование прекратили. Полицейские, причастные к задержанию журналиста, были уволены.

Президент России Владимир Путин в конце декабря сообщил, что СК возбудил в отношении задержавших Голунова уголовное дело.13 января 2020 года стало известно, что дело заведено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).