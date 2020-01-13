Голунов удивлен квалификации дела, возбужденного на задержавших его полицейских

Журналист Иван Голунов сообщил о пришедшем ему уведомлении, в котором говорилось о заведении уголовных дел против полицейских, связанных с его делом.

«СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий”», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом журналист выразил недоумение по поводу квалификации дела, подчеркнув, что пункт «в» данной статьи, по его мнению, не подходит к конкретному случаю, а скорее пункты «а» и «б», которые подразумевают применение насилия и применение спецсредств соответственно: «Применение насилия — было, незаконное применение спецсредств — было, тяжкие последствия — эээ?» — удивляется он.

Как отмечает адвокат журналиста Сергей Бадамшин, потерпевшим по делу Голунова так и не признан, передает «Интерфакс».

Ранее он подал в ФСБ жалобу о бездействии Следственного комитета. Сейчас оно находится на рассмотрении в Генпрокуратуре.

Бадамшин выражал уверенность в том, что дело «считайте, уже замяли», однако во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что против всех сотрудников МВД, причастных к делу Голунова, СК возбудил уголовные дела. Позднее адвокату это подтвердили и в СК.