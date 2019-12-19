Путин забыл фамилию Ивана Голунова в ходе пресс-конференции

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки «Интерфакса» о расследовании «дела Голунова».

В ходе большой пресс-конференции главы российского государства, которая проходит в четверг, 19 декабря, Владимира Путина спросили о причинах засекречивания материалов дела, в рамках которого летом текущего года задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Отвечая на вопрос, президент забыл фамилию журналиста, чье дело находится у него на особом контроле.

«Что касается Голунова. Голунов ведь его фамилия? Действительно, решено засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-разыскной деятельности. Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены, против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК», — заявил Путин.

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил президент. При этом Владимир Путин отверг возможность проведения «чисток» в правоохранительных органах после этого резонансного случая.

«Чистки мы уже проходили в своей истории и лучше нам их не проводить. То, что нужно контролировать работу правоохранительных органов, — это очевидно. Принцип "Своих не сдаем" тут не работает. Да, могут быть такие случаи, когда начальство хочет прикрыть, но службы собственной безопасности работают эффективно», — подчеркнул он.