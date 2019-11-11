Следствие засекретило все материалы дела, по которому задерживали Голунова

Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, оказались засекреченными.

Об этом в Басманном суде Москвы заявил следователь, передает «РИА Новости». «Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну», – сказал он.

Ранее сообщалось, что материалы дела засекречены частично.

Материалы проверки по «делу Голунова» Басманный суд истребовал из МВД после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ. По словам защиты, изначально следствие активно занималось делом, однако с сентября действия прекратились. В ходе заседания адвокат Сергей Бадамшин попросил истребовать материалы проверки по этому поводу. Суд удовлетворил его прошение и отложил рассмотрение до 18 ноября.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что при досмотре, а затем и при обыске в квартире корреспондента были в большом количестве обнаружены запрещенные вещества. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связал со своим материалом о московском ритуальном бизнесе. В результате вызванного общественного резонанса и нескольких протестных акций в поддержку журналиста его преследование было прекращено, а сам Голунов получил статус свидетеля.

До сих пор в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с «делом Голунова» заявил, что давать оценку ходу расследования было бы «непрофессионально» и что «несколько месяцев – это достаточно незначительный срок для следствия».