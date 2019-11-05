Песков посчитал, что пока рано называть расследование "дела Голунова" затянутым

В Кремле заявили, что давать оценки ходу расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова было бы непрофессионально.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с «делом Голунова», расследование которого идет уже несколько месяцев.

По словам Пескова, «несколько месяцев — это достаточно незначительный срок для следствия», и пока рано говорить о том, что расследование затягивается. При этом на вопрос о том, каким должен быть этот срок, чтобы в Кремле назвали его значительным и посчитали необходимым вмешаться, пресс-секретарь президента заметил, что «четко установленных сроков нет».

«Ожидаются результаты, и результаты должны быть четко доложены главе государства», — отметил Песков, уйдя о ответа на вопрос о том, удовлетворен ли Путин ходом расследования, которое находится под его контролем.

Напомним, в июне текущего года журналист «Медузы» Иван Голунов стал фигурантом дела о незаконном сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что при досмотре, а затем и при обыске в квартире корреспондента были обнаруженные запрещенные вещества в большом количестве. Сам Голунов заявлял в суде, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о столичном ритуальном бизнесе, к которому причастны силовики. После вызванного в результате возбуждения дела общественного резонанса и нескольких протестных акций в Москве в поддержку Голунова его преследование было прекращено, а сам журналист получил статус свидетеля. Однако спустя почти пять месяцев после упомянутых событий в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.