Задержанного в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозревают в связях с группой распространителей наркотиков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Совет по правам человека при президенте РФ попросил проверить законность задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Москвы, в настоящее время полиция проверяет связь задержанного 6 июня Ивана Голунова с группой лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в Московской области.

К заявлению также прикреплена фотография с флешками и пакетиками с порошком, лежащими на столе.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — говорится в сообщении полицейских.

Таким образом в МВД, видимо, ответили на протесты знакомых и коллег Голунова о том, что фото, якобы иллюстрирующие результаты обыска в его доме, сделаны явно не в его квартире. Между тем ранее на эти фото «обратил внимание» журналистов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Голунова.

При этом в отношении корреспондента «Медузы» уже возбудили уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).