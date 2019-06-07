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СПЧ попросил прокуратуру и МВД проверить законность задержания Голунова

Общество
15:41, 07 июня 2019

Совет по правам человека при президенте РФ попросил проверить законность задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Иван Голунов был задержан в четверг, 6 июня. Правоохранители нашли в его рюкзаке пакет с веществом, которое оказалось мефедроном. Пакеты с этим же наркотиком нашли у Голунова дома. Журналист утверждает, что наркотики ему не принадлежат. Коллеги Голунова подвергают сомнению и подлинность кадров с обыска у него дома: они говорят, что запечатленное на фото помещение не похоже на известную им квартиру журналиста.

Совет по правам человека при президенте РФ обратился к прокурору Москвы и главе управления МВД по столице с просьбой проверить законность задержания журналиста и взять дело под личный контроль, сказано на сайте Совета.

«СПЧ обеспокоен задержанием Ивана Голунова именно потому, что он является журналистом-расследователем. И первое, что, естественно, приходит в голову, это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность, — объяснил глава СПЧ Михаил Федотов. — В самые ближайшие часы с задержанным должна встретиться член СПЧ Ева Меркачева. Уверен, что с ее помощью мы обретем больше ясности во всей этой истории». 

Федотов также выразил надежду на то, что коллеги Голунова продолжат его расследования.

Напомним, ранее проконтролировать дело Голунова главу МВД по Москве призвал мэр столицы Сергей Собянин.

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