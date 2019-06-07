Корреспондента "Медузы" задержали в Москве по делу о наркотиках

В Москве полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая. Уточняется, что Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре, полицейские достали из его рюкзака пакет с неизвестным веществом. Журналист утверждает, что пакет ему не принадлежит. Еще свертки с неизвестным веществом и весы нашли в квартире у Голунова, корреспондент отрицает, что эти вещи — его.

Экспертиза показала, что в пакетах находился мефедрон. Против Голунова возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным издания, в момент освидетельствования, когда журналист схватился за стул, полицейские «начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку». Кроме того, подчеркивается, что Голунову не дали вызвать адвоката и отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли журналист к наркотикам.

В пресс-службе МВД по Москве заявили, что информация об избиении журналиста действительности не соответствует.