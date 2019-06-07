Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал «максимально объективно разобраться» в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере задержали корреспондента Ивана Голунова. Полицейские нашли пакет с неизвестным веществом в его рюкзаке, а также весы и другие свертки в его квартире. Сам журналист свою вину не признает. Согласно позиции «Медузы», Голунова преследуют за его расследования.

Как передает «Интерфакс», после задержания корреспондента мэр столицы Сергей Собянин обратился к начальнику столичного управления МВД Олегу Баранову с просьбой взять дело Голунова на личный контроль.

Он также потребовал у полиции «максимально объективно разобраться» в ситуации с журналистом.