Песков уточнил, что орден Колобкову вручили до решения исполкома WADA о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что министру спорта Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, отметив, что причиной награждения стало успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС.

«Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу», — заявил он, подчеркнув, что «это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу».

Песков также отметил, что награждение произошло до того как исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия во всех мировых турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на ближайшие четыре года в связи с новым допинг-скандалом.

Сообщалось, что WADA попросит CAS запретить атлетам из РФ выступать на ОИ под нейтральным флагом, в чем глава РУСАДА Юрий Ганус ещё до информации о санкциях обвинил Колобкова.