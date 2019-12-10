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Андрей Кириленко: Мы все не застрахованы от человека, который что-то запрещенное принял

Общество - Спорт
03:07, 10 декабря 2019
«Собеседник» №47-2019

Андрей Кириленко // фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Андрей Кириленко // фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

С каким настроением спортсмены готовятся к Олимпиаде, не имея представления, поедут на нее или нет?

Война войной, а тренировки по расписанию. Примерно с таким девизом российский спорт живет в последние дни, стараясь не заглядывать далеко вперед. Но после вердикта WADA заглядывать все же придется.

На прошлой неделе в Госдуме отмечали 40-летие синхронного плавания – вида спорта, который кует нам для олимпийского зачета только чистое золото. Насчет синхронистов никогда не было и доли подозрений.

– Мы очень редко заводим эти разговоры, нам некогда – мы работаем, – говорит главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская. – Наши девочки – бойцы. Они работают в том же накале, идет составление композиций и в дуэтах, и в группе. Обычный процесс. Зачем мы будем устраивать треп? Впереди Олимпиада, она будет, и мы будем. Я не думаю, что все окончательно решится на этой неделе. Возможно, Международный олимпийский комитет опять протянет – и где-то в преддверии Олимпиады мы опять узнаем вердикт. Спортсмены отдали свои силы, нервы, надо участвовать, и будем участвовать. Может быть, пора создать объединение тренеров, которое будет выступать за участие в Олимпиаде.

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко спокоен, по крайней мере, за свой вид спорта.

– Ждем мужскую команду. Как раз недавно прошла жеребьевка, но шансы всегда есть, и хорошие шансы. За наш вид спорта не переживаю – баскетбол традиционно недопинговый вид спорта. Нет препарата, который заставит лучше попадать в кольцо. Но мы, как и все, никак не застрахованы даже от одного человека, который что-то запрещенное принял.

Гораздо труднее поддерживать хорошее настроение легкоатлетам. Чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене не пустили на коммерческий турнир в Глазго из-за рекомендаций международной легкоатлетической организации World Athletics.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Идет охота на нечистых».

Теги: Допинг-скандалы

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