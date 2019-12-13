Министру спорта вручили орден Александра Невского, утверждают СМИ

Министру спорта Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, сообщает Sports.ru со ссылкой на три не связанных друг с другом источника.

Орденом Александра Невского является официальной наградой для россиян, который присуждается за особые личные заслуги в государственной деятельности, укреплении международного авторитета и обороноспособности страны, а также за развитие экономики, науки, образования, культуры и другие достижения.

Информация о присуждении ордена должна содержаться в указах и быть опубликованной на государственных порталах, однако на настоящий момент такого указа не размещалось.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия во всех мировых турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на ближайшие четыре года в связи с новым допинг-скандалом, после чего сообщалось, что WADA попросит CAS запретить атлетам из РФ выступать на ОИ под нейтральным флагом.

При этом глава РУСАДА Юрий Ганус ещё до информации о санкциях заявлял, что ответственен за это будет лично министр Колобков.