WADA попросит CAS запретить атлетам из РФ выступать на ОИ под нейтральным флагом

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) планирует инициировать ужесточение санкций против России, сообщает The Telegraph.

По информации издания, ужесточения санкций представители агентства хотят добиться из-за опасений, что Россия выиграет свою апелляцию в CAS и продолжит заниматься манипуляциями с допинг-пробами.

«Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления», — заявила член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.

Отмечается, что в связи с этим комитет планирует настаивать на том, чтобы не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе. Однако окончательное решение по данному вопросу члены WADA примут 11 декабря на конференции.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить Россию от участия во всех мировых турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на ближайшие четыре года в связи с новым допинг-скандалом.