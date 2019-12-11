Лишь 20% россиян считают ненужным вводить негосударственный контроль в больницах

Согласно опросу ВЦИОМа «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль», 75% россиян считают нужным ввести дополнительный контроль за медицинскими учреждениями, например со стороны страховой компании. При этом лишь 20% полагают, что в этом нет необходимости.

Перепроверять диагнозы врачей приходилось 41% респондентов, при этом во всех возрастных группах их проверяли от 41% до 50%, однако среди пожилых людей (60 лет и старше) этого не делали 73% опрошенных.

В случае врачебной ошибки 42% россиян считают нужным обращаться напрямую в прокуратуру, 36% — к главврачу больницы, 32% — позвонить на горячую линию Минздрава, 27% — написать заявление в суд. В страховую компанию и к её представителям обратились бы 37% респондентов.

Также исследователи попросили граждан оценить по пятибалльной шкале, насколько вероятной они считают возможность столкнуться с некоторыми трудностями. По 3,4 балла получили сразу четыре варианта ответов:

Долгое ожидание записи, нахождение в очереди

Невозможность получить все необходимые услуги в одном месте

Дополнительные расходы из-за назначения платных услуг

Отсутствие нужного специалиста

У варианта «неправильный диагноз» балл равен трем, а у «невнимания врача» и у ошибочно назначенного лекарства значение показателя равняется 2,9. Хамство персонала оценили на 2,6 балла.

При этом 38% полагают, что исправить ситуацию можно, введя зависимость между доходом врача и качеством оказываемых им услуг, 35% — усилением контроля за их профессионализмом, 31% — введением персональной ответственности за ошибки, в то же время меньше четверти россиян (24%) считают, что этому будет способствовать усиление контроля со стороны государства.

Среди проблем выделяются нехватка врачей (39%), плохое оснащение (33%), низкий профессионализм (30%), финансовая и транспортная недоступность (25%), проблемы с финансированием (24%) и нехватка лекарств в больницах (22%).

Несколько дней назад в своем Facebook кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин, обсуждая похожее исследование, заявил, что сохранение тенденции к уголовному преследованию врачей может повлечь фактический отказ врачей от лечения пациентов из-за страха, а эффективные методы лечения будут «вымываться» из медицины как потенциально опасные. Он также ссылается на якобы уже существующие практики, когда врачей «заставляют "улыбаться"» пациентам и в том числе по этому оценивают качество их работы, якобы идя навстречу жалобам посетителей медучреждений на грубость медработников.