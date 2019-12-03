"Медицина попросту развалена". Пикеты врачей у Минздрава: репортаж

30 ноября медики – профсоюз «Альянс врачей» – провели серию одиночных пикетов «Мы хотим жить» возле здания Минздрава в Москве.

– Планировался митинг, но у нас не получилось его согласовать, – рассказала лидер профсоюза Анастасия Васильева. – Мэрия отказала под тем предлогом, что мы будем «мешать проходу граждан». А в качестве альтернативы предложила улицу Перерва где-то в Люблино. Нас такой вариант не устроил, мы приняли решение выходить с пикетами. Я знаю, что по выходным в министерстве всегда дежурят заместители министра, так что наши слова до них дойдут.

Постоять в пикете Анастасии не очень удалось. Ее плотным кольцом обступили участники мероприятия и буквально засыпали вопросами. Почему скорая едет в 5 утра 20 минут, хотя больница буквально на соседней улице? Почему у бригады не оказалось дефибриллятора? Куда деваются врачи из трех столичных медвузов? Спросили и мы: почему к тому же доктору Каабаку везут детей из Южно-Сахалинска? Неужели такую операцию нельзя сделать ближе к дому?

– Что происходит в стране со здравоохранением – не секрет, это ужасно, – поделилась Анастасия. – По стране медицина попросту развалена. Она еще остается в Москве, поэтому все едут лечиться сюда.

– Главная цель акции – обратить внимание Минздрава на то, как плохо здравоохранение финансируется, – говорит пришедший поддержать медиков политик Сергей Удальцов. – Мы сильно отстаем от развитых стран. С учетом того, что значительная часть денег распиливается и разворовывается, средств просто не хватает. Сокращается количество врачей под видом оптимизации, а нам это подается как благо. На самом деле эта политика ведет к тому, что медицина для простых людей становится недоступной. Старики, чтобы получить лечение, вынуждены мотаться по всему городу (Сергей месяц назад похоронил отца. – Авт.), все дико неудобно и дорого.

– Любая жизнь бесценна, и мы должны прикладывать все усилия, чтобы ее сохранять, – говорит онколог Максим Рыков, недавно уволенный из Центра Блохина. – Если мы этого не делаем, то какое мы тогда социальное государство? Насколько я замечаю, люди, готовые созидать, не очень нужны государству. Оно больше ценит тех, кто готов только рисовать очередную потемкинскую деревню.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2019 под заголовком «"Медицина попросту развалена"».