Ректор СПбГУ, чьей отставки в Сети требуют 80 тысяч человек, стал членкором РАН

Выборы в Российскую академию наук (РАН) выиграли несколько ученых, чьи работы ранее признали псевдонаучными.

Напомним, накануне, 14 ноября, Sobesednik.ru писал, что двое из шести кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН, у которых ранее были найдены лженаучные публикации, все же смогут принять участие в выборах.

Как передает РБК, 15 ноября стало известно, что двое ученых, о которых шла речь — главный внештатный специалист-уролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь и замдиректора Научного центра неврологии Маринэ Танашян, — были избраны в академики и членкоры РАН соответственно. Отмечается, что это стало возможно, поскольку у них признаки псевдонаучности были обнаружены не в научных работах.

Кроме того, среди избранных академиков РАН оказались директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, откуда текущей осенью уволились девять онкологов, Иван Стилиди и глава научно-исследовательского центра офтальмологии университета имени Пирогова Христо Тахчиди, который в 2011 году был уволен из МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова из-за жалоб пациентов, нарушений в ходе госзакупок и незаконной коммерческой деятельности.

В свою очередь, в члены-корреспонденты Российской академии наук во время текущих выборов был избран и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Под петицией с призывом о его увольнении с нынешнего поста из-за истории с убийством аспирантки Анастасии Ещенко в интернете подписались более 80 тысяч человек.