У одного из кандидатов в академики РАН нашли доклад о грехопадении хищников

У шестерых кандидатов в академики Российской академии наук (РАН) найдены лженаучные публикации.

Доклад об этом был представлен комиссией РАН по борьбе с лженаукой перед выборами в академики, которые состоятся в середине ноября, пишет «Коммерсант». Всего в материалах комиссии представлены данные о шестерых кандидатах, продвигающих лженауные идеи.

В первой части доклада фигурируют четыре автора работ о «так называемых релиз-активных препаратах». «Это препараты, не содержащие действующего вещества», — напоминают в комиссии.

Во второй части говорится о двоих кандидатах в академики РАН, выразивших псевдонаучные взгляды в других областях науки. Один из них «предлагает классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом, и рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения». Второй заявлял о «возможности бесконтактной передачи информации о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов сообщил «Коммерсанту», что «доклад был месяц назад направлен в соответствующие отделения РАН», однако отделение медицинских наук все же сочло возможным рекомендовать к избранию некоторых из фигурирующих в докладе кандидатов. Теперь академикам предстоит провети тайное голосование, по результатам которого в отношении кандидатов будет вынесен окончательный вердикт.

Напомним, в сентябре Sobesednik.ru писал о том, что комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований выявила в научных трудах у 56 кандидатов в члены-корреспонденты признаки подлога, плагиат и другие отклонения от академической этики.