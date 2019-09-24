Комиссия РАН забраковала диссертации 56 кандидатов в члены-корреспонденты

Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований выявила в научных трудах у 56 кандидатов в члены-корреспонденты признаки подлога, плагиат и другие отклонения от академической этики, сообщается в докладе структуры.

В работах некоторых из кандидатов был обнаружен плагиат, многие так или иначе участвовали в защите неоригинальных диссертаций, были зафиксированы даже кандидаты с лженаучными диссертациями.

В заключении члены комиссии призвали отделения РАН руководствоваться политикой «нулевой терпимости к плагиату». Основным требованием к защите по всем видам нарушений для них была «обстановка публичной и гласной научной дискуссии», они выступили против любых возможностей «формально-юридических ответов».

Ранее сообщество «Диссернет» публиковало данные о проведенной им проверке диссертаций ректоров российских вузов. Согласно полученным «Диссернетом» данным, каждый пятый ректор так или иначе причастен к нарушению академической этики, многие из них попались на плагиате.