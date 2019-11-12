Онкоцентр Блохина нанял троих врачей на место девятерых уволившихся

В общей сложности девять врачей уволились из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Как передает ТАСС, уволившиеся специалисты работали в отделениях химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. «Других уволившихся не было и не планируется», — добавили в НМИЦ.

Отмечается, что в настоящее время онкоцентр работает в штатном режиме. В медучреждении также заверили, что на освободившиеся места уже приняли троих сотрудников, еще шестеро врачей работают на них как совместители, двое находятся в процессе оформления.

Напомним, с сентября НМИЦ онкологии им. Блохина и Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии, который входит в его состав, находятся в центре скандала: медики начали массово увольняться после прихода нового директора Светланы Варфоломеевой, которая, по словам сотрудников, «создала в коллективе напряженную обстановку». Кроме того, Варфоломееву обвинили в угрозах сокращения ставок и резком снижении зарплат медиков. 30 сентября врачи разместили в Сети ролик, где заявили, что все 26 детских онкологов центра уже написали заявления об увольнении и готовы уйти из больницы, если их не перестанет «травить» новое начальство.