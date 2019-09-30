Все 26 детских онкологов центра Блохина пригрозили увольнением из-за "травли"

Все детские онкологи московского НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина потребовали отставки начальства.

Об этом со ссылкой на видеообращение сотрудников онкоцентра, опубликованное независимым профсоюзом медработников «Альянс Врачей», сообщает «Коммерсант».

По словам выступивших на видео медиков, все 26 детских онкологов центра имени Блохина уже написали заявления об увольнении и готовы уйти из больницы, если их не перестанет «травить» новое начальство.

«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — сообщили врачи, добавив, что вместо решения существующих проблем начальство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив.

«Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии», — говорится в обращении онкологов.

Напомним, еще в начале сентября сообщалось о том, что медики НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкоцентра имени Н. Н. Блохина в Москве начали массово увольняться после прихода нового директора Светланы Варфоломеевой, которая, по словам сотрудников, «создала в коллективе напряженную обстановку». Кроме того, Варфоломееву обвинили в угрозах сокращения ставок и резком снижении зарплат медиков. Однако руководство онкоцентра позднее заявило, что ничего не слышало о желании сотрудников уволиться из-за недовольства в связи с существующей в больнице ситуацией.