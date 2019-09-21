В онкоцентре Блохина ничего не слышали о планах 25 сотрудников уволиться

В московском НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина прокомментировали информацию о массовом увольнении врачей.

Напомним, в начале сентября сообщалось о том, что медики НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкоцентра имени Н. Н. Блохина в Москве начали массово увольняться после прихода нового директора Светланы Варфоломеевой, которая, по словам сотрудников, «создала в коллективе напряженную обстановку». Кроме того, Варфоломееву обвинили в угрозах сокращения ставок и резком снижении зарплат медиков.

Позднее газета «Известия» также писала о планах 25 детских врачей-онкологов уйти из НИИ якобы из-за решения администрации уволить профессора Георгия Менткевича.

Однако «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра сообщает, что в больнице про массовый уход сотрудников ничего не слышали.

«Что касается профессора Менткевича, он не увольняется. Он выполнял дополнительную работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Со своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии он не уволен, он продолжает работать», — рассказали в пресс-службе.