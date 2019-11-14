Два автора лженаучных публикаций примут участие в выборах в РАН

Четверо из шести кандидатов в академики и члены-корреспонденты, у которых комиссия Российской академии наук по лженауке и противодействию фальсификации научных исследований ранее нашла лженаучные публикации, не прошли этап выборов в отделениях РАН и не смогут претендовать на вакансии, передает РБК.

Двое из шестерых — главный внештатный специалист-уролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь и замдиректора Научного центра неврологии Маринэ Танашян — при этом смогут принять участие в выборах в академики и членкоры соответственно, так как у них спорные материалы обнаружены не в научных работах, что формально не мешает избранию.

Также отмечается, что до следующего этапа выборов не был допущен бывший кандидат в президенты России на выборах 2018 года Сергей Бабурин из-за участия в защите четырех неоригинальных работ. Не сможет побороться за вакансию академика и ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, который участвовал в защите диссертации, по данным комиссии оказавшейся «практически 100-процентным плагиатом».

Не пропустили на выборы и директора Института государства и права РАН, генерал-полковника юстиции Александра Савенкова, который ранее ушел с поста заместителя министра юстиции после критики президента РФ Владимира Путина от 2016 года, направленной на чиновников, которые приняли участие в выборах РАН. Перед этим Савенков был назначен членкором РАН.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что комиссия РАН нашла в научных трудах 56 кандидатов в члены-корреспонденты признаки отклонения от академической этики.