В центре внимания
Молодые специалисты уезжают за границу // фото: Global Look Press
В России все меньше врачей – и населения
Пять вопросов о шансах на победу над ИГИЛ после смерти ее главаря
Елена Калашникова: Талант отца был разбужен войной

Новости дня

10 ноября, воскресенье

[16:16]Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
[15:44]Названы имена российских спонсоров британских консерваторов
[15:23]В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением
[15:05]Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве
[14:12]В Пскове отказались назначать помощником депутата местного участника митингов
[13:57]Стороны разведения войск в ДНР обвинили друг друга в обстрелах
[13:35]Топивший в Мойке труп девушки доцент Соколов пройдет психиатрическую экспертизу
[12:12]В США суд не освободил пожизненно осужденного, утверждающего, что он умер
[11:35]Путин на встрече по ИИ призвал не "изобретать технологии ради самих технологий"
[11:12]31 белуха из "китовой тюрьмы" отправлена на свободу под наблюдением Greenpeace
[10:26]В Москве задержан грабитель, от которого смогла отбиться женщина
[09:58]Две редакции в Боливии прекратили работу из-за ворвавшихся протестующих

09 ноября, суббота

[16:01]Жертвой профессора СПбГУ оказалась его 24-летняя коллега
[15:40]В Ростове осуждены трое мужчин, забивших знакомого до смерти
[15:06]Разведение войск Киева и ДНР на линии соприкосновения продлится до 12 ноября
[14:45]В Петербурге задержан сотрудник СПбГУ при попытке утопить части женского трупа
[14:31]В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте
[13:52]Глава района под Смоленском умер во время помощи соседям при тушении пожара
[13:15]В Министерстве культуры решено возродить центр музейной безопасности
[12:07]Пять человек погибло после землетрясения на северо-западе Ирана
[11:35]Техника Тихоокеанского флота привлечена к поиску четырех рыбаков в Приморье
[11:14]В России снизилось число проданных антибиотиков
[10:35]Россиянин, у которого отняли трех дочерей в Швеции, вернулся с ними в Хабаровск
[10:14]Более 40 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах

08 ноября, пятница

[18:13]В Австрии отставному полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России
[18:05]Профессор ВШЭ не видит смысла извиняться за пост о "клоачном" русском языке
[18:04]Блогера Баирова посадили на 10 суток после попытки задать вопрос о ремонте дорог
[18:01]Беглов снял с себя ответственность за исполнение рекомендаций ЮНЕСКО
[17:50]Глава ФАС пообещал прекратить "вакханалию 90-х и 2000-х годов" с тарифами по ЖКХ
[17:49]ПЦУ признана "вторым по чести" православным патриархом
[17:20]СК не выдвинул Светову обвинений по делу о разврате после второго допроса
[17:03]В больнице, где лечится выживший в ЧП в Забайкалье солдат, опровергают его смерть
[17:02]"Яндекс", Сбербанк, МТС и Mail.ru Group объединятся в альянсе по развитию ИИ
[17:01]Калининградские бизнесмены выступили против сокращения времени продажи алкоголя
[16:41]МВД не указало срок наказания в проекте закона о запрете пропаганды наркотиков
[16:17]83% россиян никогда не видели нарушений прав человека со стороны полицейских
[16:06]В Москве запретили спектакль по мотивам "Чиполлино", опасаясь за семью и ипотеку
[15:51]Минкомсвязи сочло закон Клишаса о блокировке пользователей e-mail нереализуемым
[15:37]До конца года могут принять закон о статусе "иностранного агента" для физлиц
[15:33]В Челябинске ведется проверка по заявлению депутата об избиении пьяными


фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Почему поврежденные банкноты нельзя заклеивать скотчем
Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Народная молва: топ-5 тем российских регионов на минувшей неделе
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам
Фото в статье: Global Look Press
Пять правил здорового питания для тех, кто работает в офисе

Топивший в Мойке труп девушки доцент Соколов пройдет психиатрическую экспертизу

Общество
13:35, 10 ноября 2019

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, оформил явку с повинной, сообщает ТАСС. Утром в субботу, 9 ноября, он был пойман сотрудниками полиции при попытке утопить останки тела студентки. При этом защита намерена отрабатывать версию самооговора ученого.

РБК пишет, что подозреваемому назначена психиатрическая экспертиза. По данным «РИА Новости», Соколов пока остается в больнице, куда он был доставлен с переохлаждением после того, как его извлекли из воды. Его состояние оценивается как тяжелое. В понедельник суд изберет для него меру пресечения.

Редакция портала 47news без ссылки на источник информации предполагает, что студентка Анастасия Ещенко была убита Соколовым еще 7 ноября из мелкокалиберного обреза. Профессор спрятал труп в квартире и даже принимал гостей до того, как решил расчленить труп и избавиться от него. Утверждается, что жертва и убийца были парой и проживали в одной квартире на Мойке,82.

Еще в 2018 году «Московский комсомолец» рассказывал о случае, произошедшем с другой студенткой Соколова в столице. Тогда журналисты опубликовали заявление, которое девушка подавала в полицию, но до суда разбирательство так и не дошло. Девушка утверждает, что у профессора много влиятельных знакомых.

Согласно заявлению, предыдущая жертва приходилась Соколову любовницей. В момент, когда она решила разорвать отношения с мужчиной, Соколов завлек ее в свою квартиру на Кутузовском проспекте, где связал и начал избивать. Также он включил утюг и угрожал потерпевшей «изуродовать ее на всю жизнь». Издевательства он закончил, когда девушка начала терять сознание во время удушения.

78.ru передает, что утром 10 ноября сотрудники угрозыска УМВД встретили в Петербурге мать погибшей девушки, приехавшую из Краснодара.

Кроме того, при поисках останков девушки в реке Мойке водолазы обнаружили труп другого человека. Сейчас поиски останков аспирантки СПбГУ продолжаются.

Частный французский Институт социальных, экономических и политических наук уже объявил о решении исключить Олега Соколова из состава научного совета.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Топивший в Мойке труп девушки доцент Соколов пройдет психиатрическую экспертизу

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В США суд не освободил пожизненно осужденного, утверждающего, что он умер

Читать далее >

Политика
Русский язык живой и государственный
Названы имена российских спонсоров британских консерваторов
В Пскове отказались назначать помощником депутата местного участника митингов
Стороны разведения войск в ДНР обвинили друг друга в обстрелах
Общество
В шорт-лист "Героям – быть!" вошли 28 работников промышленных компаний и 5 благотворительных фондов
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением
Топивший в Мойке труп девушки доцент Соколов пройдет психиатрическую экспертизу
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Для полновесного падения Берлинской стены нужно сначала пережить падение Берлина, и в свете отечественных перспектив это не внушает особого оптимизма

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Критерии предоставления господдержки трудно сделать объективными, но вот информация, кто, кому и сколько раздает, должна быть прозрачной

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды как-то спонтанно начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона


Культура и ТВ
Концерт памяти Игоря Сорина
Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве
В Министерстве культуры решено возродить центр музейной безопасности
Московский киноцентр "Соловей" перенес дату закрытия на 2 декабря
Шоу-бизнес
35-летний юбилей группы "Рондо" в Крокусе
"НАИВу" – 31 год!
Сергей Жигунов и Вера Новикова: громкий развод и второй шанс
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича

Здоровье
Комнатные растения не защищают воздух от вредных частиц
В России снизилось число проданных антибиотиков
Одинокие сердечники чаще умирают после выписки из больниц
Лишь 12% россиян признались, что в 2019 году вели здоровый образ жизни
Туризм
В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
Кого озолотит игорная зона в Крыму?
Авто
Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Свежий номер

Людмила Очеретная (тогда – еще Путина) // фото: Global Look Press
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Крестьяне передумали переименовывать свое село в честь Путина
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Юрий Стоянов // фото: Андрей Струнин
Юрий Стоянов:
Давайте я побуду реаниматологом телевидения
Михаил Калашников // фото: Global Look Press
Елена Калашникова:
Талант отца был разбужен войной
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве


Кадр: GLAV НОВОСТИ Россия сегодня / YouTube
Сын воспитательницы из Ярославля хочет отомстить автору видео
Фото: Global Look Press
Гражданин Малкин, с вещами… на выход или в сборную?
Федор Бондарчук // фото: Андрей Струнин
Кто виноват в том, что "Ленфильм" оказался на грани дефолта?
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!
Абсолютно тупой случай на федеральном канале

В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Фото: depositphotos
Тайны стальной пары. Непростая судьба "Рабочего и колхозницы"
Леонид Якубович // фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича
Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
^