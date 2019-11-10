Топивший в Мойке труп девушки доцент Соколов пройдет психиатрическую экспертизу

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, оформил явку с повинной, сообщает ТАСС. Утром в субботу, 9 ноября, он был пойман сотрудниками полиции при попытке утопить останки тела студентки. При этом защита намерена отрабатывать версию самооговора ученого.

РБК пишет, что подозреваемому назначена психиатрическая экспертиза. По данным «РИА Новости», Соколов пока остается в больнице, куда он был доставлен с переохлаждением после того, как его извлекли из воды. Его состояние оценивается как тяжелое. В понедельник суд изберет для него меру пресечения.

Редакция портала 47news без ссылки на источник информации предполагает, что студентка Анастасия Ещенко была убита Соколовым еще 7 ноября из мелкокалиберного обреза. Профессор спрятал труп в квартире и даже принимал гостей до того, как решил расчленить труп и избавиться от него. Утверждается, что жертва и убийца были парой и проживали в одной квартире на Мойке,82.

Еще в 2018 году «Московский комсомолец» рассказывал о случае, произошедшем с другой студенткой Соколова в столице. Тогда журналисты опубликовали заявление, которое девушка подавала в полицию, но до суда разбирательство так и не дошло. Девушка утверждает, что у профессора много влиятельных знакомых.

Согласно заявлению, предыдущая жертва приходилась Соколову любовницей. В момент, когда она решила разорвать отношения с мужчиной, Соколов завлек ее в свою квартиру на Кутузовском проспекте, где связал и начал избивать. Также он включил утюг и угрожал потерпевшей «изуродовать ее на всю жизнь». Издевательства он закончил, когда девушка начала терять сознание во время удушения.

78.ru передает, что утром 10 ноября сотрудники угрозыска УМВД встретили в Петербурге мать погибшей девушки, приехавшую из Краснодара.

Кроме того, при поисках останков девушки в реке Мойке водолазы обнаружили труп другого человека. Сейчас поиски останков аспирантки СПбГУ продолжаются.

Частный французский Институт социальных, экономических и политических наук уже объявил о решении исключить Олега Соколова из состава научного совета.