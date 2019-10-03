Новое в законах, правилах и нормах с октября: юридический обзор

Октябрь стартовал стремительно — приходится догонять. Тем более что поводов — вступающих в силу документов — немало.

Теперь официально запрещен открытый огонь на балконах. Вместе с тем, по утверждению МЧС, о прямом запрете курильщикам речь не идет, а скорее об ответственности. А запрещены не только шашлыки, но даже свечи. Штраф составляет 3 тысячи рублей, а в случае последовавшего пожара — до 5 тысяч.

Не раз мы говорили о предстоящем ограничении деятельности хостелов и других мини-гостиниц в жилых домах. Три новых требования покончат почти со всеми заведениями — за исключением тех, которые находятся в туристических мекках. Во-первых, местом их размещения должно быть нежилое помещение (если выше первого этажа — под ним также должно быть нежилое). Следующие два требования — отдельный вход и звукоизоляция.

В середине месяца по всей стране появится цифровое вещание. Сейчас осталось подождать 21 региону. Что смотреть — клюкву из кино, угарные шоу или «советские» новости, в которых правдивы прежде всего оговорки, — да еще в суперкачестве, выбирать потребителю. К сожалению, в стороне от этого продукта, в котором форма всегда опережает качество контента, не останется практически никто — а значит, пропаганде здравствовать.

Телепропаганда обойдется бюджету вдвое дороже Путина

Стала известна астрономическая сумма, которую государство потратит на содержание федеральных телеканалов до 2022 года

Еще одни яркие борцы на этом фронте — дипломаты — заслужили увеличение окладов. В 1,043 раза сотрудники МИДа и других дипломатические работники станут жить лучше. А вообще с 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, которую государство оценило с повышением на 4,3%.

Европротоколы продолжают движение по автодорогам. Если кто не знает — тот, наверно, не за рулем... Речь об оформлении дорожно-транспортных происшествий без правоохранительных органов в случаях, когда нет пострадавших. С начала месяца максимум выплат по ОСАГО увеличен в четыре раза, а оформить протокол можно даже в отсутствие консенсуса. Но если виновник не согласен, в итоге вы не получите более 100 тысяч.

Банковские новости: введен в действие термин предельной долговой нагрузки физлиц. Банки вынуждены будут отказывать тем, у кого отношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу будет выше 50 %. Ну или по-банковски — предложить кредит с более высокими ставками... Все-таки переиначим классика: спасение утопающих в финансах — дело головы самих утопающих.

Сами банки обзавелись еще одной обязанностью — подключиться к Системе быстрых платежей. Это позволит переводить деньги, в том числе в адрес госорганов и юридических лиц, по номеру мобильного телефона и другим координатам. Уменьшена комиссия — ее нет при оплате штрафов, госпошлин и других сборов. За платежи по медицинским, образовательным услугам и ЖКХ она составит не более 0,4%, а по прочим платежам — 0,7%.