Хостелы решили переформатироваться в бюро по аренде квартир

Вступивший в силу закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых домах пока не сократил количество хостелов.

Об этом свидетельствуют аналитические материалы компании 2ГИС, на которые ссылается «Медуза». В них говорится, что с марта по октябрь число хостелов выросло на 4%. Годом ранее показатель за тот же период составил 12%. Наиболее очевидно сокращение роста в Перми, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге.

Как пишет РБК, в Москве и Петербурге хостелов, расположенных в многоквартирных домах, даже стало больше: в столице с марта по октябрь их число увеличилось с 287 до 312 объектов, в Санкт-Петербурге — с 288 до 289.

Отмечается, что ряд хостелов переформатировались в квартирные бюро и сдают жилплощадь в аренду. Другие, расположенные не выше второго этажа, перевели помещения в нежилой фонд.

С 1 октября в России запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Хостелы, мини-отели и апартаменты, расположенные в жилом фонде, должны были к этому времени закрыться. Предоставлять гостиничные услуги в помещении можно только после его перевода в статус нежилого. При этом в гостинице должны иметься все средства противопожарной безопасности, сигнализация, а также сейфы и звукоизоляция в номерах.