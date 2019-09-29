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В МЧС сообщили, что курить на балконах можно при соблюдении мер безопасности

Общество
09:53, 29 сентября 2019

Новые правила противопожарного режима не запрещают курение на балконах, но предупреждают об ответственности в случае ЧП.

Об этом заявили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс».

«Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что к ответственности будут привлекаться те курильщики, чьи конкретные действия стали причиной пожара.

Согласно измененным правилам пожарной безопасности, которые начнут действовать с 1 октября, запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах отелей.

Нарушения влекут наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до трех тысяч рублей либо до пяти тысяч рублей в случае, если возник пожар.

Теги: Курение

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