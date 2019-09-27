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Курение, скорость и религиозные собрания – под еще большим контролем

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14:47, 27 сентября 2019

фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новое в борьбе с пожарами и водителями-лихачами, а также поиске пропавших и правах верующих: обзор юридических новостей.

Изменены правила противопожарной безопасности: с 1 октября будет запрещено использовать открытый огонь на балконах. Это означает, что не только готовить шашлык и прочие блюда на гриле, но и прикуривать на своем балконе скоро будет нельзя под угрозой штрафа. Он весомый — до трех тысяч рублей.

Также на сайте МЧС поделились еще некоторыми противопожарными новинками. Кинотеатры перед сеансами теперь будут обязаны отныне объяснять зрителям, как действовать в случае пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных должны размещаться на первых этажах.

 

Непростым вопросом займется Конституционный суд. В центре внимания — разрешение важного вопроса для верующих на примере конкретного дела. В Ростовской области женщина в своем частном доме предоставила местной религиозной организации комнату для проведения богослужений, а свой адрес — в качестве юридического адреса для внесения его в ЕГРЮЛ. Суд за это присудил ей штраф 10000 руб.

Чуть что — так штраф: складывается впечатление, что сумма штрафов превратится (если еще не произошло этого) для государства в весьма симпатичный актив. До нефти и газа с налогами, конечно, не дотянет, но как весомый источник дохода для бюджета — несомненно.

Так вот — даже за это оштрафовали. Широкий жест гражданки не оценило управление Росреестра, посчитав ее действия нецелевым использованием земельного участка. Кому дело до частного участка, если не наносится ему ущерб и это не представляет опасности для соседей — вопрос риторический, но нужный. А может, дело в том, что церковь, которой предоставлено было помещение — христиане — адвентисты седьмого дня...

 

Изменения в КоАП в автомобильной его части скорректируют порог превышения скорости. ГИБДД, Минтранс и, в частности, правительство Москвы выступают за то, чтобы снизить ненаказуемое превышение с нынешних 20 (по факту 19) км/ч до 10. И действительно: не найти на просторах планеты такого большого порога ненаказуемости превышения скорости, такого массового послабления населению. Неясно, чем вызвано было такое смелое решение изначально.

Еще стало известно, что ГИБДД пытается сформулировать критерии опасной езды, чтобы назначать за таковую штраф в 5 тысяч рублей. А то статью ввели, а наказание — нет...

Ежегодно в России пропадает около 120 тысяч людей. Теперь искать людей должно стать проще: Госдума приняла в первом чтении проект закона, который упростит доступ к данным геолокации с устройств людей, пропавших без вести.

Пока в будущем документе прописано облегчение доступа даже без решения суда. Теперь для получения информации о местоположении устройства будет достаточно мотивированного постановления руководителя органа внутренних дел. Как будут искать лиц, которые находятся на территории, не покрытой сетью связи — непонятно.

Теги: Курение, Госдума, Пожары в России

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