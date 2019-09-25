Эстонских водителей-лихачей отучат спешить с помощью успокоительных остановок

В Эстонии с 26 сентября начнут проведение эксперимента с возможностью замены штрафа за превышение скорости успокоительной остановкой на 45-60 минут, сообщает Postimees.

Такую меру борьбы с превышением скорости предложила специальная инновационная команда, составленная из департамента полиции и погранохраны, департамента шоссейных дорог и МВД.

Как показала статистика, эстонцам нарушение скоростного режима на 5-10 километров в час в черте города кажется нормальным, в то время как за городом, по их мнению, не зазорно превышать и на 20 километров в час.

Инновационная команда исследовала психологию водителей на протяжении полугода и пришла к выводу, что к штрафам за превышение скорости эстонцы относятся как к простому счету, не расценивая это как значимое нарушение, а вот остановки сотрудниками полиции влияют на водителей куда сильнее. Водителей раздражает чувство стыда и потеря времени при долгом оформлении документов.

Продолжительность остановки будет зависеть от серьезности нарушения, однако пока водителям предлагается выбрать между ней и уплатой штрафа.

Тем временем, как заявил зам. начальника ГИБДД Владимир Кузин, МВД России поддержало предложение снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, пишет «Эхо Москвы».