Пензенский Минздрав увеличит зарплату врачам "скорой" при формировании бюджета

Минздрав Пензенской области выполнит все требования межрегионального профсоюза медработников «Действие» по повышению зарплаты сотрудникам скорой медицинской помощи (СМП) при формировании бюджета на 2020-2022 годы, сообщает портал «Медвестник». Кроме того, в четвертом квартале текущего года пройдет третий этап повышения заработной платы сотрудникам «скорой».

В мае сотрудники СМП объявили «итальянскую забастовку» в связи с низкой заработной платой, неукомплектованностью бригад, износом автопарка и постоянными неоплачиваемыми переработками.

Форму «итальянской забастовки», когда работники начинают работать исключительно по должностной инструкции (например, не выходят на смену, если бригада не укомплектована), взяли на вооружение во многих регионах России. Пенза стала одним из первых городов, где эта тактика сработала в пользу медиков.

Из областного бюджета было выделено 1,6 миллиона рублей на оснащение ремонтной мастерской. 6 сентября в парк СМП было передано шесть новых машин УАЗ. Также в штат крупных поликлиник будут закуплены реанимобили, которые позволят перестроить систему эвакуации взрослого и детского населения.

Требования по повышению заработной платы сотрудникам СМП будут выполняться поэтапно.

Ранее сообщалось, что из-за смены руководства и урезания зарплат начали увольняться сотрудники из московского НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина.