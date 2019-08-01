В Тольятти сотрудники скорой помощи отложили "итальянскую забастовку"

Сотрудники Тольяттинской станции скорой медицинской помощи отложили «итальянскую забастовку» до 15 августа, сообщает портал «Медвестник».

Итальянская забастовка предполагает, что работник исключительно строго следует установленным инструкциям. В случае работников скорой помощи это значит, что он не выезжает на вызов, если бригада не укомплектована, и не перевыполняет план по часам работы.

Руководства станции СМП и Минздрава пошли на переговоры с заявителями. По итогам встречи подготовлен приказ, который устраняет дискриминацию в оплате труда по внутреннему совместительству. Принято решение о восстановлении 100% доплаты за ночные часы для сотрудников выездных бригад и диспетчеров.

Также учтены требования по переработкам: в случае, если бригада задерживается на смене, все сверхурочные часы ей оплатят в двойном объеме. По этому заключению сотрудникам скорой помощи обещали сделать перерасчет за последние семь месяцев.

Председатель профкома профсоюза медработников «Действие» Роман Алиев сообщил, что в ближайшее время состоится заседание территориальной комиссии ОМС, где будет решаться вопрос о финансировании приказов.

В мае с помощью подобных мер добиться повышения зарплат удалось сотрудникам скорой помощи в Пензе. «Итальянскую забастовку» за последнее время также объявляли сотрудники СМП Орла, Воронежа, Новгородской области.