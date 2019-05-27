Минздрав Пензенской области опроверг информацию СМИ об итальянской забастовке работников скорой помощи.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что порядка 140 фельдшеров, медсестер, медбратьев и водителей скорой помощи в Пензе объявили «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат и неукомплектованности бригад.

Как передает «Интерфакс», в региональном Минздраве не смогли подтвердить данную информацию. В ведомстве отметили, что в настоящее время на выезде работают 133 бригады «скорых».

При этом чиновники добавили, что получили требование медицинских работников о повышении зарплаты.

«Ответ будет дан в установленные законом сроки», — сказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.