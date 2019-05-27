Сотрудники областной станции скорой помощи в Пензе пожаловались на низкие зарплаты и неукомплектованность бригад.

Открытое заявление бастующих пензенских медработников опубликовано на сайте Leftpenza.ru. Согласно тексту письма, сотрудники скорой помощи жалуются на низкие зарплаты (16–17 тысяч рублей в месяц), из-за которых вынуждены работать по полторы-две ставки. Также они говорят о нехватке персонала, не полностью укомплектованных бригадах и завышенном количестве вызовов. Из-за этого, указывают медработники, страдает качество медицинской помощи и повышается риск врачебных ошибок.

«Мы больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы и работать на полторы-две ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких», — говорится в заявлении.

В забастовке, по данным «Интерфакса», принимают участие порядка 140 медработников, среди которых фельдшеры, медсестры, медбратья и водители скорой помощи. Участники акции протеста обратились к губернатору, региональному минздраву и депутатам Пензенского Заксобрания с требованием повысить зарплаты до уровня средней по региону — 26 тысяч рублей. Также они просят вернуть различные надбавки и увеличить количество реанимационных бригад.

Из заявления протестующих понятно, что тип объявленной ими забастовки классифицируется как «итальянская» — так называется форма забастовки, при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила. Бастующие медики находятся на рабочих местах, но могут не выезжать на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций. С 10 июня водители «скорых» прекратят работать на автомобилях с неисправностями, на которые сейчас им «приходится закрывать глаза» под давлением начальства.

Напомним, 22 апреля текущего года итальянскую забастовку объявляли работники скорой помощи города Окуловка Новгородской области.